Elezioni regionali: Tajani (Forza Italia) "Quanto fatto da Filippo Bistolfi è l'esempio che ci sono ancora persone per bene"

"Voglio ricordare quanto fatto da tanti candidati di Forza Italia come l'amico Bistolfi per la parità di genere".

Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in relazione alla scelta fatta dal ventimigliese Filippo Bistolfi. "Lo ringrazio - prosegue - perché non é facile dopo che sei già partito con la campagna elettorale dire sacrifico la mia persona per un progetto politico, sacrifico la mia persona per un interesse superiore del partito".

"Questo é un esempio di buona politica - termina Tajani - un esempio che ci ricorda che in politica ci sono ancora le persone per bene".