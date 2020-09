Elezioni regionali. Antonio Bissolotti lancia la “campagna elettorale in sicurezza” con la mascherina griffata

”Fai campagna elettorale ma...in sicurezza”. Questo il motto di Antonio Bissolotti, vicepresidente regionale di Liguria Popolare e candidato al consiglio regionale della Liguria nella lista Liguria Popolare – Forza Italia, che in tutti gli incontri elettorali indossa, come giusto che sia, la mascherina. Ma non si tratta di una mascherina qualsiasi: è “griffata” Liguria Popolare e con la dicitura “Io voto Bissolotti”.

“Anche in campagna elettorale – ha detto Bissolotti – è giusto attenersi alle disposizioni per la prevenzione da coronavirus. Così ho voluto realizzare queste mascherine, proprio per continuare a sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica e fare la campagna elettorale in sicurezza. Sono stato il primo e unico candidato al consiglio regionale – prosegue Bissolotti - a realizzare questo tipo di mascherina. Il Covid non va sottovalutato: incontrarsi si, ma nel modo corretto”.