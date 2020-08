Ventimiglia: iniziata la sistemazione del prato di Ponte San Ludovico, al lavoro il personale del Comune al posto dell’Anas (Foto)

Il Comune di Ventimiglia sta intervenendo per la sistemazione del giardino di Ponte San Ludovico, la porta d’ingresso in Italia. Il sindaco Gaetano Scullino ha annunciato ai nostri microfoni di volersi muovere in prima persona per un restyling dell’area verde che sarebbe però competenza di Anas. Ma l’Ente non interviene e, quindi, ci pensa il Comune.

Così l’area è stata ripulita e, prossimamente, l’amministrazione lavorerà anche per abbellirla. In zona è presente anche un’opera di Michelangelo Pistoletto. Resta da capire se poi l’intenzione dell’amministrazione sarà proprio quella di realizzare un parcheggio, come annunciato qualche mese fa.