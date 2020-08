Urbanistica: padiglione ‘Barellai’ di Costarainera venduto al fondo Savills per 5,3 milioni di euro (Foto e Video)

È il fondo Savills l’acquirente del padiglione Barellai dell’ex ospedale di Costarainera. Si tratta di un edificio che rientra nel piano di vendita e valorizzazione dei beni ex Asl effettuato tramite Arte. Il valore dell’operazione è di 5,3 milioni di euro.

Luca Petrichella ha detto in merito: “Come Savills gestiamo un fondo di innovazione salute, che è dedicato al settore imobiliare della sanità e che ha fatto altri investimenti del genere. Questo rimarrà di proprietà del fondo e siamo stati fortunati ad aggiudicarci il ‘Barellai’ con un investimento complessivo di circa 12 milioni per farlo tornare alla sua vocazione originaria. Abbiamo scelto come operatore sanitario ‘Coopsailors’ a cui abbiamo affidato l’intervento di recupero. Verrà poi gestito ed aperto al pubblico con la speranza di ottenere al più presto le autorizzazioni (entro 18/24 mesi)”.

Al posto del padiglione, di 4 piani per un totale di 5.430 metri quadrati, sorgerà un centro di riabilitazione con 100 posti letto. Con questa operazione, Arte ha raggiunto quota di circa 27,5 milioni di euro negli ultimi 3 anni derivanti dal processo di vendita e valorizzazione dei beni.

L’Assessore Marco Scajola ha così commentato: “Una seconda vita pwer il ‘Barellai’ da una esperienza negativa ovvero quella della ‘cartolarizzazione’ della giunta Burlando. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto con Arte Genova ed abbiamo fatto in modo che le strutture potessero essere messe sul mercato a prezzi concorrenziali e soprattutto dar loro una progettualità. Sappiamo che il ‘Barellai’ sta a cuore nei cittadini dell’imperiese ed ora tornerà la vita con un grande centro di riabilitazione con molti posti di lavoro e la possibilità per tanti di non andare fuori provincia per la riabilitazione. Una grande risposta che il territorio attendeva da anni”.

Per il Presidente della Regione, Giovanni Toti, una opportunità per l’imperiese: “Per molto tempo è stato un ‘peso’ nei bilanci di Arte a causa della cartolarizzazione per pagare debiti, oggi abbiamo invertito la tendenza. Tornano sul mercato gli immobili, risaniamo i conti dell’ente pubblico e nel contempo diventa una opportunità di lavoro nella ristrutturazione e nel futuro. Puntiamo a sanità di qualità ed una politica di attento uso delle risorse pubbliche. E’ un bel progetto che si inserisce in un immobile estremamente bello ma sono felice per l’idea di portare posti di lavoro nel mondo socio-sanitario, dove si deve investire per le possibilità geografiche e del servizio che ha la Liguria”:

Giovanni Calabrese, presidente della ‘Coopsailors’: “Abbiamo colto con favore l’invito per questa iniziativa, per il bisogno di posti riabilitativi di cui il territorio necessita. Andremo a ristrutturare un palazzo molto bello e siamo pronti a dare risposte alle necessità del territorio ponentino. Stiamo lavorando al progetto insieme all’Asl del territorio e con il Comune per dare una risposta adeguata ai bisogni della gente che abita in provincia di Imperia ma, riteniamo vista la posizione del complesso, anche per attirare persone che hanno bisogno di una riabilitazione anche da fuori zona. La posizione sul mare ed il clima fanno la differenza con strutture che offrono le stesse cure”.

Per il Sindaco Antonello Gandolfo un giorno importante per Costarainera: “Non solo per noi ma per l’intero territorio perché, questa struttura riabilitativa potrà dare importanti risposte ai bisogni della collettività. Nella nostra provincia c’è una forte carenza in merito e la struttura garantirà anche molti posti di lavoro. Noi, al di là delle autorizzazioni urbanistiche, faremo delle convenzioni grazie anche al buon rapporto con i nuovi proprietari. Inseriremo agevolazioni e benefit per le persone del territorio. Per quanto riguarda il ‘Novaro’, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, so che ci sono società interessate, il nostro sogno è quello di fare una cittadella della salute, Più si va avanti e più le persone fragili e gli anziani hanno bisogno di aiuto ed assistenza”.