Sanremo: Carmela D'Abronzo è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto, cerimonia in forma privata a Santa Tecla (Video)

Questa mattina a Santa Tecla si è svolto il passaggio di consegne per il comando della Capitaneria di Porto di Sanremo. La suggestiva cerimonia ufficiale, di solito aperta al pubblico si è dovuta adattare alle misure anti-Covid19. Il forte matuziano è stato chiuso al pubblico e riservato ai media e ai membri locali della capitaneria, nel rispetto del distanziamento sociale e indossando i dispositivi di protezione individuale.

Le immagini della cerimonia

La tenente di vascello, Carmela D'Abronzo, arriva dalla Capitaneria di Porto di Livorno ed è il primo comandante donna nella storia dell'ufficio circondariale marittimo di Sanremo. Di origine campana, si è laureata presso l'Accademia Navale nel 2011. Inoltre, ha prestato servizio di 1 anno, presso la Capitaneria di Porto di Imperia, per poi andare nei successivi 5 anni presso l'ufficio marittimo di Oristano e infine approdare alla capitaneria livornese dove dal 2018 fino a oggi ha ricoperto l'incarico di caposezione 'demanio, ambiente, polizia marittima'.

Dopo due anni al comando della capitaneria di porto di Sanremo, il tenente di vascello Giorgio Coppola, invece, andrà a ricoprire un importante incarico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

LE INTERVISTE

- ha commentato il capitano di fregata, Giuseppe Semeraro, capo del compartimento marittimo della provincia di Imperia.

“Un incarico di comando che merita tutti gli sforzi che sono certo il comandante D’Abronzo metterà in campo con unità d’intenti e in piena condivisione con quanto finora fatto dal comandante Coppola. - commenta il comandante Semeraro - La mia presenza in questa cerimonia va al di là dei doveri militari e si propone di dare un tangibile riconoscimento alla città di Sanremo che vive un sentimento di indissolubile e imprescindibile connessione con il mare. Il porto è il volano della cultura del mare e delle tradizioni marinaresche di questa splendida città e territorio”.

Traspare grande emozione nelle parole del comandante uscente, il tenente di vascello Giorgio Coppola: “Sono stati due anni densi di attività. Questo è stato anche il momento per ringraziare il personale e l’equipaggio dell’ufficio circondariale marittimo di Sanremo per il lavoro svolto in questi anni, sia dal punto di vista operativo, tecnico, amministrativo e di comunicazione. Tanti gli eventi sviluppati anche grazie alle istituzioni locali. Il supporto e la sinergia anche con le forze dell’ordine è stato massimo. Questo ha consentito di conseguire i risultati ricordati durante la cerimonia. Una cerimonia svolta diversamente per ottemperare alle doverose disposizioni per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus. Questo non ha esentato dall’emozione da parte mia che lascio questa bellissima città e ringrazio tutti, anche i cittadini che sono sempre stati vicini. Porterò questo ricordo indelebile nel cuore”.

“Ho prestato servizio un anno presso la capitaneria di porto di Imperia e già in quel momento avevo avuto modo di apprezzare e conoscere la realtà sanremese. - ha ricordato il nuovo comandante della capitaneria di porto di Sanremo, Carmela D'Abronzo - Durante questa settimana di avvicendamento ho avuto modo ancora di più conoscere quelle che sono le bellezze del territorio e conoscere la grande sinergia che c’è fra tutte le istituzioni locali. Assumo oggi l’incarico del comando dell’ufficio circondariale marittimo di Sanremo, con grande emozione e orgoglio e nell’ottica, di continuare con il lavoro avviato dal comandante Coppola”.

“Essere il primo comandante donna alla capitaneria di porto di Sanremo mi inorgoglisce e mi spinge a far meglio. Sono contenta perchè avevo chiesto di assumere l’incarico dell’ufficio circondariale marittimo di Sanremo. L’opportunità che mi è stata data mi inorgoglisce ancora di più. - ha concluso Carmela D'Abronzo - Sanremo è un territorio ricco di bellezze e di pregio. In virtù dell’esistenza di un’area marina, il santuario Pelagos, così particolare e tanto importante per l’Italia e l’intero mar Mediterraneo, sicuramente continueremo con il lavoro già portato avanti dai miei predecessori, per garantire tutela dell’ambiente marino e la sicurezza in mare".

Ieri intanto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, ha incontrato la nuova comandante della Capitaneria e ha rivolto un sentito ringraziamento al Comandante Coppola per l’impegno profuso in questi anni, per la vicinanza al territorio e ai cittadini, in piena sinergia con l’Amministrazione comunale. Sanremo ha potuto toccare con mano la professionalità, la competenza e la dedizione del Comandante Coppola e di tutto il personale della Capitaneria di Porto.

“L’Amministrazione comunale – ha detto il primo cittadino - ha sempre trovato nella Capitaneria di Sanremo un valido alleato e, ne sono certo, continuerà a trovarlo anche sotto la guida del Comandante D’Abronzo. Al Comandante D’Abronzo i più sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutta la Città di Sanremo”.