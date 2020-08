Sanremo: dimissioni del vice sindaco Sindoni, Biancheri “Decisione sofferta che gli darà la possibilità di chiarire la vicenda, sono sicuro che non ha mai voluto impedire la libertà di stampa”

Dopo la notizia delle dimissioni del vice sindaco Alessandro Sindoni, il sindaco Alberto Biancheri ha aperto il consiglio comunale di questa sera con la comunicazione ufficiale all’assise: “Non è semplice e non nascondo un po’ di emozione anche per l’amicizia che mi lega a Sindoni. La decisione maturata con sofferenza gli darà la possibilità di chiarire la vicenda con la maggiore serenità possibile nelle sedi già opportune libero da incarichi amministrativi. Con Alessandro, come sapete, mi sono confrontato a lungo sui casi che lo hanno riguardato e che hanno fatto molto discutere. Sono assolutamente sicuro che il vice sindaco non abbia mai voluto impedire la libertà di stampa, ma che sia stato un evidente eccesso nei toni e nei modi. Ognuno di noi ci è passato, a volte le situazioni ci portano a perdere il controllo”.

“Sono molto dispiaciuto sul piano umano per questa vicenda e mi auguro che Alessandro, del quale ho sempre apprezzato il lavoro, possa presto chiarire ogni aspetto nelle sedi opportune e recupererà la giusta serenità e tornare presto a disposizione dell’amministrazione per continuare a dare il proprio contributo che la città gli ha sempre riconosciuto - ha aggiunto il sindaco - non nascondo che per tutti i coinvolti sono stati giorni complessi, ma rispetto la sua decisione, la più difficile”.