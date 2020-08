Sanremo: presunte minacce a un giornalista, si dimette il vice sindaco Alessandro Sindoni

Ha trovato il proprio epilogo l’episodio che vede al centro il vice sindaco di Sanremo e assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, autore di presunte minacce nei confronti di un giornalista locale.

Dopo giorni di incontri, bocche cucite e una certa tensione a Palazzo Bellevue, Alessandro Sindoni ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dal doppio incarico che, di fatto, ne faceva la seconda carica istituzionale a Sanremo. La decisione è stata presa nelle scorse ore con la consegna delle dimissioni nelle mani del sindaco e se ne discuterà questa sera in consiglio comunale.

I fatti, ora finiti sulle scrivanie della Procura, sono relativi a qualche giorno fa e, per scelta di redazione, non essendo stati noi testimoni dell’accaduto e non avendo riscontri oggettivi in merito, scegliamo di trattarli solo oggi quando, di fatto, sono divenuti di pubblico dominio con la discussione in consiglio comunale.

In merito a quanto accaduto ha preso posizione anche l’Ordine dei Giornalisti Liguria: “A Sanremo amministratore comunale è stato denunciato per essersi rivolto con parole e toni intimidatori a un cronista che stava svolgendo il suo lavoro. Dell’episodio si occuperà ora la magistratura. L’Ordine dei Giornalisti della Liguria esprime sconcerto e considera grave quanto accaduto. Nel manifestare solidarietà al collega, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria rileva come si susseguano episodi di intolleranza e intimidazione da parte di alcuni che esercitano pubblici poteri i quali non tollerano il ruolo dei cronisti impegnati a garantire, senza condizionamenti, una corretta informazione al servizio dell’opinione pubblica. L’Ordine dei Giornalisti della Liguria conferma su questo versante il suo impegno a tutela dei colleghi e del pieno esercizio del diritto di cronaca sancito dalla Carta costituzionale”.