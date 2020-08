Sanremo: approvata a maggioranza l’adesione al Consorzio Energia Liguria

Terminata la prima ora dedicata alle interpellanze e agli ordini del giorno, il consiglio comunale di Sanremo ha affrontato il dibattito dedicato all’adesione al Consorzio Energia Liguria. La pratica è stata illustrata dall’assessore Massimo Rossano, come aveva già fatto recentemente in quarta commissione.

“È sicuramente il fornitore più adeguato per il Comune di Sanremo – ha spiegato Rossano – Può rappresentare anche un elemento di assistenza per tutti gli uffici, perché permette la razionalizzazione della gestione dei conti e quindi del controllo della stesa, ed una puntualità di fatturazione”.

Il consigliere Umberto Bellini ha sottolineato l’importanza di avere un sistema di illuminazione pubblica adeguata, anche nelle zone collinari della città. Il consigliere di Liguria Popolare Andrea Artioli ha invece annunciato il proprio parere non favorevole alla pratica. “L’iscrizione a questo Consorzio ci viene chiesto come atto di fede, perché non ci sono state sottoposti dati di comparazione” ha accusato.

La pratica è stata infine approvata con 13 voti favorevoli e 4 astenuti.

Tra le interpellanze che invece erano state trattate nella prima ora di seduta, anche quella presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia, relativa alle modalità di trattazione delle pratiche edilizie. “Chiediamo i motivi che hanno portato all’individuazione di criteri diversi da quello cronologico – ha detto il capogruppo Luca Lombardi - Desideriamo poi sapere quali saranno le tempistiche di trattazione delle pratiche giacenti, e quante siano quelle ancora inevase”.

A rispondere è stato l’assessore Massimo Donzella: “Facendo queste scelte abbiamo avuto importanti sorprese positive – ha svelato - Su 15 pratiche, 13 sono relative al Piano Casa. Il piano incide su quelle che sono le richieste più specifiche delle famiglie che vogliono consolidare il patrimonio edilizio ampliandolo, in maniera limitata, per rendere più funzionale la casa anche per i figli o i genitori. All’interno di queste pratiche sono stati presi in considerazione alcuni aspetti sulla sicurezza, come la viabilità o l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per esempio ci sono interventi che, a fronte della riqualificazione edilizia, permetteranno di avere nuovi posti auto per la collettività. Possiamo quindi dire che questa iniziativa abbia dato risposte positive”.

Il consigliere Andrea Artioli di Liguria Popolare ha poi discusso un’interpellanza che, partendo dalla situazione che vede i locali dell’ex stazione ferroviaria occupati da parte di un esercente, ha riguardato i progetti di sviluppo in quell’area. “Si tratta di una zona molto importante, dove un tempo era stata anche ipotizzata la realizzazione Palafestival – ha detto - Quali idee ci sono ora per quell’area? La città di Sanremo ne ha bisogno. Se il problema è la presenza un tabacchino, possibile che il Comune non sia in grado di permettergli di svolgere la sua attività in un altro posto? Riprendiamo il possesso di questa stazione”. L’assessore Massimo Donzella, in fase di replica, ha ripercorso le tappe burocratiche ed amministrative, ricordando che all’inizio il rapporto era tra il titolare e le Ferrovie. Ora i locali potranno tornare disponibili tra poco più di un anno.

Sempre il consigliere Andrea Artioli ha infine presentato un’interpellanza sul funzionamento degli uffici comunali dopo l’emergenza Covid-19. “Rispetto all’11 agosto, data di deposito dell’interpellanza, qualche passo in avanti è stato fatto – ha detto – in quella data, per esempio, l’ufficio tributi non era ancora accessibile. Ora invece mi sembra che, con tutte le prescrizioni individuate, la situazione nel Comune e all’Anagrafe sia nettamente migliorata”. “Per consentire la riapertura degli uffici e contrastare il diffondersi del Coronavirus sono state valutate diverse misure di sicurezza, tra cui il rientro graduale del personale e l’alternanza tra il lavoro in presenza e quello agile” ha risposto l’assessore Costanza Pireri, che ha illustrato lo stato dei vari uffici e le misure messe in atto.