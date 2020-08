Sanremo: fatturazione più chiara e risparmio sulle bollette elettriche del Comune, Palazzo Bellevue verso il passaggio al Consorzio Energia Liguria

La quarta commissione convocata per questa mattina alle 10 e presieduta dal consigliere comunale Giorgio Trucco era chiamata a discutere quello che poi sarà il punto cardine del consiglio comunale convocato per giovedì prossimo ovvero l’adesione al Consorzio Energia Liguria, approvazione dello statuto e regolamento consortile.

Con la pratica Palazzo Bellevue vuole voltare pagina passando da Consip al Consorzio per avere una maggiore chiarezza sulla fatturazione e per un sostanziale risparmio sulle bollette elettriche comunali. Stando a quanto è emerso in discussione, pare che negli anni si siano registrati alcuni errori nei pagamenti con le conseguenti difficoltà nel recuperare poi quanto dovuto.

A illustrare la pratica è stata illustrata dall’assessore Massimo Rossano: “È un passaggio importante che giova alle casse comunali, l’adesione al Consorzio Energia Liguria con l’annessa approvazione dello statuto e del regolamento consentirà un risparmio al Comune di Sanremo che si colloca in un certo contesto temporale. Il 30 settembre 2020 scadrà l’attuale affidamento al fornitore Consip ed è necessario individuare un nuovo riferimento. In questo momento chiediamo al consiglio comunale e alla commissione l’approvazione dell’adesione che consente un risparmio. Questo a fronte di una minima spesa di 2.400 euro una tantum per l’adesione più circa 4.200 all’anno che sono calcolati rispetto al mercato di salvaguardia”. Il risparmio per il Comune sarebbe di circa 163 mila euro.

“Il Comune di Sanremo prima aveva modo di controllare ma non in modo preciso - ha aggiunto l’assessore Rossano - quindi spesso si effettuava un controllo a campione sulle fatture dell’energia elettrica e furono anche scoperte delle anomalie. Con l’adesione al Consorzio tutto ciò verrà meno. Il nostro intendimento è azzerare le irregolarità. Con una minima spesa otteniamo una massima convenienza e tranquillità sulle fatture dell’energia elettrica. In questo modo voltiamo pagina e ci affidiamo a un Consorzio che ha radici e che ha un’esperienza in ordine a rapporti con gli Enti locali”.

“Il Consorzio ha una sua storia, è nato nel 2002 - ha aggiunto il funzionario comunale Luigi Angeloni - nelle varie gestioni del Comune di Sanremo c’è sempre stata l’indicazione di aderire in Consip dove abbiamo avuto molte difficoltà. Con Enel, ad esempio, avevamo la fatturazione aggregata senza poter vedere i dettagli delle spese di ogni singolo settore. In ogni caso non spenderò mai di più di quanto spendiamo oggi. A volte nelle fatture finiscono cose che non ci dovrebbero essere e noi abbiamo potuto fare solo controlli a campione”. Il primo contratto con il Consorzio Energia Liguria avrà durata da ottobre a giugno 2021.

Al termine delle discussione la pratica è stata approvata con i voti favorevoli dei commissari di maggioranza e l'astensione di Piero Correnti (Liguria Popolare) e Roberto Rizzo (M5S). La parola passa ora al consiglio comunale di giovedì.