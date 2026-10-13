Molini di Triora, asfaltate la variante di Andagna e la provinciale per Langan. Sasso: "Interventi importanti per la viabilità della Valle Argentina"

Nuovi interventi per migliorare la viabilità nell'entroterra della Valle Argentina. Sono stati completati i lavori di asfaltatura della variante di Andagna e di alcuni tratti della strada provinciale che conduce a Langan, due arterie importanti per i collegamenti del territorio di Molini di Triora, utilizzate quotidianamente dai residenti e frequentate anche dai turisti. A esprimere soddisfazione per il completamento delle opere è Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora e consigliera provinciale di Imperia, che sottolinea l'importanza degli interventi per la sicurezza stradale e l'accessibilità delle località dell'entroterra. "Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento e la mia grande soddisfazione per i recenti interventi di asfaltatura realizzati dalla Provincia di Imperia sulla cosiddetta variante di Andagna e sulla strada provinciale che conduce a Langan. Due opere particolarmente importanti per il nostro territorio, che contribuiscono a migliorare sensibilmente la viabilità della Valle Argentina, a beneficio dei residenti, delle attività economiche e dei numerosi turisti che frequentano il nostro entroterra", dichiara Sasso.

Il primo intervento riguarda la variante di Andagna, una strada provinciale particolarmente utilizzata che rappresenta anche un percorso alternativo per i collegamenti all'interno della valle. Il rifacimento del manto stradale punta a migliorare le condizioni di percorrenza e la sicurezza degli automobilisti. "In particolare, desidero ringraziare la Provincia di Imperia per l'intervento sulla variante di Andagna, un'arteria provinciale molto utilizzata, che rappresenta anche una preziosa alternativa viabilistica per i collegamenti della nostra valle. La sistemazione del manto stradale costituisce un miglioramento concreto in termini di sicurezza, percorribilità e qualità della rete viaria", aggiunge il sindaco.

Le asfaltature lungo la provinciale per Langan si inseriscono invece nel progetto dedicato agli anelli cicloturistici, promosso dall'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi in collaborazione con la Provincia di Imperia. Un'iniziativa pensata per valorizzare i percorsi dell'entroterra ligure, ma che, attraverso gli interventi sulla rete stradale, produce benefici anche per la mobilità ordinaria. Secondo Sasso, le due opere evidenziano la necessità di continuare a investire nelle infrastrutture delle aree montane, dove le condizioni della viabilità incidono direttamente sulla vita dei residenti e sulle possibilità di sviluppo economico. "Si tratta di due interventi che dimostrano quanto sia importante investire nella manutenzione e nel miglioramento delle infrastrutture delle nostre vallate, dove una rete stradale efficiente e sicura rappresenta una condizione essenziale non soltanto per la qualità della vita dei residenti, ma anche per lo sviluppo economico e turistico del territorio".

Il sindaco richiama inoltre la collaborazione istituzionale tra Comune di Molini di Triora, Provincia di Imperia e Regione Liguria, considerata determinante per la realizzazione dei lavori. "Questi risultati sono stati resi possibili grazie all'intensa e proficua sinergia istituzionale tra il Comune di Molini di Triora, la Provincia di Imperia e la Regione Liguria, una collaborazione che sta consentendo di dare risposte concrete alle esigenze del nostro entroterra".

L'attenzione si sposta quindi sulle necessità dei piccoli comuni montani, per i quali la manutenzione della rete viaria rappresenta una priorità anche in funzione del contrasto all'isolamento e del sostegno alle attività locali. "Come sindaco e come consigliera provinciale, considero particolarmente importante continuare su questa strada, mantenendo alta l'attenzione sulle necessità dei piccoli comuni montani, che hanno bisogno di infrastrutture adeguate per contrastare l'isolamento, sostenere le attività locali e valorizzare le proprie straordinarie risorse paesaggistiche e turistiche". Infine, il ringraziamento alle istituzioni coinvolte: "Ringrazio quindi la Provincia di Imperia, la Regione Liguria e l'assessore Luca Lombardi per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Sono risultati concreti che testimoniano come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in opere utili e durature a servizio della comunità".