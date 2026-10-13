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Attualità | 13 ottobre 2026, 11:30

Bordighera si prepara al Natale: al via l'installazione delle luminarie (Foto)

Abbelliranno e illumineranno le vie della città durante il periodo natalizio

Bordighera si prepara al Natale: al via l'installazione delle luminarie (Foto)

Bordighera si prepara alle festività natalizie. E' iniziata l'installazione delle luminarie che abbelliranno e illumineranno le vie della città durante il periodo natalizio.

La ditta incaricata del montaggio sta, infatti, posizionando sul territorio comunale le decorazioni scelte per agghindare la città in occasione delle festività natalizie e di fine anno, periodo in cui è previsto un maggiore afflusso turistico.

Ieri sera le luminarie posizionate sull'Aurelia sono già state accese probabilmente per verificarne il perfetto funzionamento. In città si è così già respirata aria di Natale.

Elisa Colli

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