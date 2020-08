Attuale situazione epidemiologica, alcune riflessioni del Vice Presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti

"In questi giorni i dati virologici non sono rassicuranti: si è registrato un netto aumento dei contagi, probabilmente a causa della stagione estiva caratterizzata dagli spostamenti da regione a regione e regole di assembramento non sempre rispettabili". Ad intervenire con alcune riflessioni sulla situazione epidemiologica è il Vice Presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti che continua: "Sono dati che allarmano, perciò è essenziale mantenere alta l’attenzione e seguire tutte le indicazioni e le normative per continuare a limitare l’espansione del Covid-19, come l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani".

"In relazione a questo nuovo aumento di contagi, va sottolineato anche l’aspetto dell’età media dei nuovi contagiati, che è scesa notevolmente nelle ultime settimane, colpendo soprattutto i giovani, i più coinvolti nelle dinamiche estive potenzialmente rischiose. Nonostante ciò cerchiamo sempre di avere un occhio di riguardo per gli anziani, proteggendoli sempre ed avendo cura di loro".

"Dobbiamo prendere atto di questa situazione non abbassando la guardia - conclude il Vice Presidente di Liguria Popolare -, gestendola con calma e tranquillità senza sfociare in comportamenti dettati dal panico e la paura. Sicuri ma sereni, solo così potremo uscirne seriamente".