Ospedaletti: domani open day sui campi da tennis, una giornata per rilanciare l'impianto sport

Si svolge domani, sabato 22 agosto, una giornata interamente dedicata al tennis presso la struttura sportiva tennistica di Ospedaletti in Corso Regina Margherita 3, organizzata dalla nuova gestione dell'impianto, la 'Tennis Sanremo srl ssd' guidata da Riccardo Civarolo. Si tratta di un evento ‘porte aperte’ per il necessario rilancio del tennis nella Città delle Rose.

Con la ‘benedizione’ del testimonial Gianluca Mager, n.79 della classifica mondiale Atp e punta di diamante della scuola tennis del CT Sanremo assente giustificato per improvvisi impegni agonistici , la giornata si svilupperà in due parti. "Nel corso della mattinata, dalle ore 10:30 alle 12:30 circa e nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 20, i maestri del Circolo Tennis Sanremo saranno tutti presenti sui campi per brevi lezioni gratuite sia per esperti che per principianti assoluti, di qualsiasi età purchè muniti di calzature idonee" - spiegano gli organizzatori.



"Nella seconda parte della giornata, dopo le h.18, è prevista un’esibizione di due giovanissimi tennisti under 10 ai vertici delle graduatorie nelle loro regioni di appartenenza, e sarà seguita da una seconda esibizione tenuta da tennisti professionisti già inseriti nelle classifiche internazionali ATP.Tutti sono invitati a partecipare a questa giornata promozionale a favore di uno sport molto radicato nella Riviera dei Fiori e l'occasione sarà propizia anche per conoscere i nuovi gestori del Circolo Tennis di Ospedaletti che si sono aggiudicati il bando che ha una durata di 12 anni" - aggiungono.



"All’appuntamento ha confermato la sua presenza il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti oltre ad altri rappresentanti della Pubblica Amministrazione locale. Ai partecipanti verrà consegnato un ricordo della giornata oltre ad una degustazione di prodotti offerti da Illy caffè" - ricordano dalla Tennis Sanremo Srl.