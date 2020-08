Sanremo: stop per le discoteche, il Bay resiste e propone tre serate in sicurezza da venerdì a domenica

Il Bay Club di Sanremo ha deciso di non arrendersi e trovare una soluzione per convivere con la nuova ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza che ha portato alla sospensione delle attività di ballo fino al 7 Settembre. La nota discoteca della città dei fiori proporrà, a partire da questo weekend serate di di divertimento in sicurezza. Tre appuntamenti da venerdì 21 a domenica 23 Agosto.

Un ulteriore sacrifico dunque per la famiglia del Bay, costretta allo stop già nelle due settimane centrali di luglio. Da inizio stagione il locale matuziano ha potuto proporre i propri eventi per soltanto 5 fine settimana.

Il provvedimento firmato dal ministro Speranza è stato assunto in seguito all’aumento dei contagi dell’ultimo periodo, per limitare i pericoli determinati dall’aggregazione, non soltanto impedendo a discoteche e altre attività similari di proporre intrattenimento danzante, ma anche obbligando la mascherina negli spazi pubblici dalle 18.00 alle 06.00. Inoltre, nella giornata di ieri è stato fatto un ricorso al TAR dal sindacato dei locali da ballo (SILB) che oggi è stato respinto a tutela della salute dei cittadini.