Al via giovedì 27 la 7ª edizione del Bordighera Book Festival: mostre, laboratori e serate con grandi ospiti (Foto e Video)

Da giovedì 27 a domenica 29 si svolgerà la 7° edizione del Bordighera Book Festival (giovedì 16.30 23; venerdì e sabato 10 – 23; domenica 10 -20).

L'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera e della Regione Liguria.

Il Bordighera Book Festival è inserito nel programma ufficiale degli eventi d'estate 2020 di Bordighera e nel calendario fieristico italiano e si svolgerà in corso Italia radunando case editrice da tutto il territorio italiano, per proporre le nuove proposte editoriali.

Oltre all'area espositiva si svilupperà un settore riservato agli incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale ed internazionale intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti davanti ai locali dislocati sulla via (Spazio Buga Buga – e spazio Milleluci).

Quattro giorni di incontri letterari con gli autori, fra gli ospiti: Lorenzo Beccati, Franco Borgogno, Bruno Morchio, Gabriele Moroni, Veronica Pivetti, Gian Luigi Sarzano, Giorgio Simonelli, Filippo Venturi.

Spazi dedicati allo Sport e ai campioni del passato. Giovedì l’incontro alle 18 (Buga Buga) con Renato Ronco “Carriere spezzate” Edizioni Ephedis per parlare di Franco Patria e Leo Cella: due piloti, due talenti eccezionali, due carriere ricche di successi. Dai Rally alla Pista, fino alla convocazione della Ferrari. Poi due incidenti terribili che spezzano le loro carriere, le loro vite. Due storie parallele ripercorse in un libro che racconta un’epoca romantica delle corse anni ‘60, ed i caratteri e i sogni di quei due ragazzi sostenuti dalla loro città: Sanremo. A seguire alle 18.45 Gabriele Moroni “Fausto Coppi. Non ho tradito nessuno” Neri Pozza.

Inarrivabile campione di ciclismo, è il personaggio più amato dello sport italiano di sempre. Scritti autobiografici per una vita di vittorie esaltanti, vissute con riservatezza, pudore, modestia, ma anche di sconfitte che paiono disfatte. La rivalità, con l’amico-nemico Gino Bartali, sua antitesi sportiva e umana; Fino alla morte. Coppi si racconta in queste pagine, dagli anni dell’infanzia nel piccolo borgo di Castellania a quelli della maturità. Al lettore resta il piacere di ascoltare la sua voce.



Venerdì fra le altre presentazioni va ricordato il tris di autori dedicati all’arte culinaria. Alle 18 (Buga Buga) Ketty Magni “Artusi. Il bello e il buono” Cairo editore

«Amo il bello e il buono ovunque si trovino.» È stato il motto che ha sempre guidato Pellegrino Artusi, autentico pioniere della gastronomia in Italia, ed è il filo conduttore del romanzo della sua vita ripercorso in queste pagine. La ricostruzione dei tratti del personaggio, le vicende private e l’atmosfera di un’epoca: un capitolo cruciale della storia culinaria nazionale.



A seguire l’ultimo libro di Raffaella Fenoglio "Un Tè con Mr Darcy" Ultra edizioni

Tutta la magia dei veri tea party inglesi a casa vostra. Un singolare quanto interessante libro dedicato ad uno dei momenti più particolare e magici della giornata: Il famoso Tè delle cinque! Al di là del gusto, ritrovarsi a bere una buona tazza di tè è un momento di sana aggregazione, quasi un rito sacrale che fa stare bene, ogni volta riproduce usi e costumi del tempo.

E per finire Filippo Venturi “Gli spaghetti alla bolognese non esistono” Mondadori

Un venerdì sera nella Vecchia Bologna chiacchierando e bevendo Lambrusco, c’è la food blogger che mangia con la forchetta in una mano e il telefonino nell’altra e ci sono i soliti turisti che osano chiedere al padrone di casa eresie come gli “spaghetti alla bolognese”. Parte così lo scenario di una black comedy: una cavalcata sfrenata che parte dalle cucine di una trattoria sotto i portici per arrivare, tra un equivoco, una ricetta, uno scherzo telefonico e un inseguimento, in cima al colle che dall’alto sorveglia la città.



Mostre in corso Italia

"La conoscenza senza consapevolezza è inutile" mostra fotografica a cura di Chiara Mazzocchi

“Intervallo” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli...” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia



Laboratori, animazione e spettacoli per bambini (gratuiti)

“Gli amici di Luis” 4 giorni di divertimento per ricordare il grande Luis Sepúlveda a cura di Robirò

Giovedì 27 agosto ( 16,30 – 22,30) e venerdì 28 agosto (10,30-12,30 e 16,30-22,30):

Laboratorio “Siamo gatti come Mix” ….per tirare fuori il gatto che c’è in ognuno di noi!

Sabato 29 agosto (10,30-12,30 e 16,30-22,30): Scopriamo insieme il segreto del compito misterioso negli abissi di "Una balena bianca per amica"

Domenica 30 agosto (10,30 – 19,00)

“La Gabbianella Fortunata impara a volare” ...per imparare a volare con la fantasia e l’immaginazione.

Venerdì 28 agosto alle ore 18,15 e alle ore 21,00 in Corso Italia (zona banca San Paolo) andrà in scena una storia inedita e divertente per grandi e piccini con Maria Laveneziana e Stefano Pollini. “Il segreto dei Calzini Spaiati” : vi siete mai chiesti che fine fanno quei calzini che spariscono per sempre dalla lavatrice? Semplice: vanno a vivere in un posto magico e segreto dove non esistono i pregiudizi e dove la diversità è la vera forza del mondo.



Serate speciali nei giardini di Palazzo del Parco alle 21

Giovedì Veronica Pivetti “Per sole donne” Mondadori

Un tuffo nell'intimità femminile

"E poi avevo una voglia pazza di fare un tuffo nel non detto, nell’intimità femminile, nella ricerca del piacere e dell’amore, nel rifiuto delle convenzioni e dei tabù.

I tabù, che brutta invenzione!"

Presenta Fiorenzo Gimelli (Presidente Nazionale Agedo)

Venerdì Esiste un solo grande mare, il nostro. Serata dedicata a Bordighera e al suo mare.

Franco Borgogno “Un mare di plastica” Nutrimenti edizioni

Giornalista, fotografo e guida naturalistica Dal 2010 è tutor al Master in giornalismo ‘Giorgio Bocca’ dell’Università di Torino. Ambasciatore in Italia del 5 Gyres Institute, organizzazione no profit americana con la quale ha condiviso un’esperienza che lo ha portato alle acque del Circolo Polare Artico per indagare il problema dei rifiuti di plastica in mare. Quell’avventura scientifica lo ha portato tra i finalisti all’International Ocean Film Festival di San Francisco con il suo video 5 Gyres Arctic Expedition.

Interviene alla serata la biologa marina Monica Previati

Reading di Loredana De Flaviis . Accompagnamento musicale di Marco Balbo.



Sabato "Dal Cuore alle Stelle"

Gian Luigi Sarzano "Mettici tutto il cuore" Mondadori Electa

Uno dei coach di maggiore successo in ambito commerciale e comunicazionale. Specializzato in PNL (Programmazione neuro-linguistica) e miglioramento personale.

“Fai della tua vita un capolavoro”. Un incontro con il grande obiettivo di aiutare l'ascoltatore a scoprire e valorizzare i propri talenti in modo da poter migliorare la propria vita. Credere in se stesso significa conoscersi davvero, aiutare gli altri anche ad osare, avere il coraggio di rischiare la sconfitta, ma impiegando sempre al meglio le proprie capacità.

a seguire

Conferenza a cura di Vinc Laga “Come gli attuali eventi hanno influenzato i nostri già fragili equilibri e quali pianeti stanno spingendo l'umanità ad un cambio forzato”

In allegato il programma completo

Foto e video di Eugenio Conte