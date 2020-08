Cervo: Festival Internazionale di Musica da Camera, il concerto di Anna Tifu

Pubblico piacevolmente attento e interessato per il settimo appuntamento del 57esimo Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Ieri sera Martedì 18 agosto, sul magico palcoscenico del Sagrato dei Corallini, Anna Tifu (al violino) stata protagonista, delle pagine più celebri del repertorio violinistico dal barocco al primo Novecento, seguendo il fil rouge del virtuosismo, tra acrobazie funamboliche, ritmi decisi e istintivi, solidità e fierezza.

L'artista è stata accompagnata al pianoforte da Marco Schirru. Lo spettacolo è stato organizzato in collaborazione con il Fai Liguria e Amadeus. La serata si è svolta, come tutti gli appuntamenti del cartellone, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.

Ad aprire il programma è stata la Ciaccona in Sol minore per violino e pianoforte di Vitali seguita poi con la Sonata per violino e pianoforte n° 5 in Fa maggiore, op. 24 "La Primavera" di Beethoven e con Tzigane – Rapsodia da concerto per violino e pianoforte di Ravel. Ha chiuso la serata P. de Sarasate con Carmen – Fantasia da concerto per violino e pianoforte.