Elezioni regionali: Antonio Bissolotti di Liguria Popolare ufficializza la sua candidatura

“Finalmente la candidatura è ufficiale. Comincia in maniera chiara questa campagna elettorale. Devo ringraziare Maurizio Lupi e Andrea Costa, che hanno insistito in questi mesi per la mia candidatura, in forza della loro stima nei miei confronti, stessa stima che ho sempre riscontrato anche nel gruppo dei cento, ed in particolare Sergio Tommasini, che hanno creduto dall’inizio in Liguria Popolare, ed in me”. A comunicarlo è Antonio Bissolotti, vice presidente di Liguria Popolare che spiega: “Il nostro viaggio inizia a settembre dello scorso anno, arrivando ad oggi con non poche peripezie, poiché durante il percorso ci sono state delle difficoltà dovute al cambio della legge elettorale, che si ci hanno rallentato, ma non ci hanno mai diviso, facendo emergere l’adattabilità di Liguria Popolare".

"Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta entrando a far parte della lista dei moderati insieme a Forza Italia, con la quale si è instaurato un dialogo costruttivo che ha portato ad un’alleanza nel rispetto delle condizionalità che avevamo posto. Vorrei sottolineare anche la dignità di essere nel simbolo insieme a Forza Italia, ricordando che è la prima volta che il Partito di Berlusconi divide il logo con un’altra forza politica, perlopiù regionale.

Linea comune è stata raggiunta anche per quanto riguarda la formazione delle liste. Al contrario di quanto è stato affermato e scritto in questo periodo non abbiamo mai risposto, in forza della consapevolezza e volontà comune di raggiungere un accordo giusto, equo e moderato.

Mi presento quindi come candidato per Liguria Popolare nel collegio di Imperia, sostenendo con forza la dignità del Ponente, che deve avere il suo rispetto e la giusta considerazione. Crediamo di poter portare in regione quella competenza ed esperienza necessarie a governare, soprattutto adesso che le Regioni stanno acquisendo sempre più potere, un punto di riferimento per i territori.

La battaglia inizia adesso, entriamo nel vivo della campagna elettorale. Ci potrete trovare al nostro point in Via Roma che inaugureremo a breve.

Sarà un mese intenso, un mese da vivere insieme nell’interesse della nostra Liguria. Viva Liguria Popolare!”.