Dubbi sull'apertura delle scuole prima delle elezioni: Toti "Valuteremo la situazione a inizio settembre" (Video)

A poco più di un mese dall’apertura delle scuole sono in molti a pensare che, viste le elezioni del 20 e 21 settembre, non avrebbe senso aprire le scuole il 14 per poi chiuderle, fare una doppia sanificazione dei locali e poi riaprirle dopo la consultazione elettorale. Senza contare le problematiche relative alla ricerca delle aule per formare classi con meno alunni e rispettare così le normative.

Ne abbiamo parlato anche con il Presidente della Regione, Giovanni Toti, a margine dell’avvio della campagna elettorale di ‘Cambiamo’ a Sanremo: “Valuteremo la problematica nei primi giorni di settembre – ha detto – anche alla luce del quadro epidemiologico, così come valuteremo insieme al Governo, le misure da prendere per quanto accadrà dentro le aule. Quindi, che il Governo sia in ritardo non solo questo ma anche sul Trasporto Pubblico Locale, per il quale regna la confusione. Per quanto ci riguarda siamo impegnati a trovare soluzioni e io mi auguro che, a settembre la situazione sia più tranquilla di oggi e si possa ripartire con le scuole in modo sereno. Vogliamo mettere in sicurezza i nostri figli e consentire alle tante mamme lavoratrici di poter essere tranquille”.