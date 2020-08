alvoto – Antonio Bissolotti (Liguria Popolare): “La Regione dovrà avere la capacità di stimolare i privati ad investire sul territorio”

Antonio Bissolotti, candidato al consiglio regionale nella lista “Forza Italia – Liguria Popolare”, è stato ospite della nuova puntata di #alvoto, il format di SanremoNews e ImperiaNews dedicato alle prossime elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre. Nell’intervista curata da Federico Marchi, il vicepresidente regionale di Liguria Popolare ha parlato della sua decisione di candidarsi e del progetto che ha portato alla lista unica dei moderati.

“I temi importanti per il ponente ligure sono il completamento delle infrastrutture, lo sviluppo del turismo ed il lavoro – ha detto Bissolotti – Il turismo può essere rilanciato collegando tutte le peculiarità e le strutture del territorio, dal casinò al campo golf, dalla pista ciclabile allo stadio, dalle spiagge all’entroterra. Serve una capacità di sognare. Per immaginare un rilancio del territorio serve che qualcuno vada a cercare le risorse, il pubblico ne ha sempre meno, ma in giro ci sono fondi di investimento importanti. La Regione dovrà quindi avere la capacità di stimolare i privati ad investire sul territorio. La politica deve essere più moderna e veloce. Si parla molto in questi giorni del ‘Modello Genova’ ma noi il ‘Modello Sanremo’ lo avevamo già attuato nel 2000”. In trasmissione si è poi parlato dei prossimi incontri organizzati con gli elettori (giovedì 20 agosto) e dell’imminente apertura di un point in via Roma a Sanremo.

Guarda l’intervista integrale: