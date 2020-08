Ventimiglia: a cavallo tra agosto e settembre torna anche quest'anno l'appuntamento con 'Educamp'

Anche quest’anno l’appuntamento con l’Educamp Coni si svolgerà a Ventimiglia, grazie alla collaborazione delle associazioni cittadine, del Coni Point di Imperia e del Delegato Alessandro Zunino.

Il progetto sportivo, che solitamente si svolge le ultime settimane di giugno, quest’anno si svolge nell’ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Protagonisti bambini e ragazzi in età compresa tra i cinque e i quattordici anni che vorranno mettersi in gioco per scoprire lo sport divertendosi.

Molte le discipline sportive e attività ludico ricreative che i ragazzi potranno praticare in queste due settimane di Eucamp Smart. L’appuntamento per concludere l’estate è da lunedì 24 agosto alla palestra gil di Ventimiglia. Per informazioni sul programma e le attività e iscrizioni si può inviare una mail a polis.vts@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al 3914175315 indicando l’età del partecipante e la/le settimane alle quali si vuole partecipare.