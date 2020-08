Vallecrosia: grande emozione ieri sera per la fiaccolata e la Messa in ricordo delle vittime del Covid (Foto)

Emozione e coinvolgimento ieri sul lungomare Marconi di Vallecrosia per la ‘Fiaccolata commemorativa in mare’ e la Santa Messa sulla spiaggia per ricordare le vittime del Covid 19.

Promotori dell’evento sono stati: l’associazione dei pescatori ‘Amici del mare’, in collaborazione con i gruppi associativi ‘La mia Città’ e ‘Il borgo antico’. Hanno aderito all’emozionante fiaccolata in mare i Marinai d’Italia di Vallecrosia e le associazioni di Ventimiglia: La Lampara, La Scogliera, Nautico Intemelio, Pescatori Ventimigliesi e molte barche di privati provenienti dal porto di Bordighera e di Mentone.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Vallecrosia e ha presenziato alla funzione religiosa don Mario dell’Istituto Salesiani di Vallecrosia. Commoventi le parole del Sindaco Armando Biasi che, accompagnato dai suoi consiglieri e assessori, ha ricordato i momenti più neri di questi mesi. Nel suo intervento e prima di dare il via alla fiaccolata in mare, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino e hanno collaborato con lui: Le forze dell’ordine, la Polizia Locale, la caserma dei Carabinieri di Vallecrosia per la professionalità e la competenza dimostrata durante l’emergenza, nonchè gli enti di primo soccorso: Protezione Civile e Croce Azzurra per l’alta efficienza e la grande disponibilità nella delicata gestione dell’emergenza. Non sono mancate parole di elogio per medici e infermieri.

(Foto di Eugenio Conte)