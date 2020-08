Imperia: uffici postali della città, saranno aperti durante il mese di agosto a disposizione di residenti e turisti

Anche durante il mese di agosto gli uffici postali della città di Imperia saranno a disposizione dei residenti e dei turisti, per tutti i servizi.

In particolare, saranno disponibili con il consueto orario di apertura continuato fino alle 19.05 le sedi di Diano Marina, Imperia Centro, in viale Giacomo Matteotti 155 e Sanremo Centro, in via Roma 158, fino al giorno 14 agosto (mentre dal 17 al 29 Imperia Centro osserverà il turno mattinale 8.20-13.35, il sabato alle 12.35) mentre da lunedì prossimo riaprirà anche di pomeriggio l’ufficio postale di Imperia 2, in via Giuseppe De Sonnaz 14.

In tutta la provincia imperiese sono a disposizione dei cittadini anche 36 ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24.