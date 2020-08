Badalucco vuole fare la differenziata, consegnati i mastelli. Il sindaco “È arrivato il momento di adeguarsi” (Foto e Video)

Da ieri sera però l'amministrazione comunale ha voluto dare il via a un percorso per attuare un cambiamento radicale nella gestione del conferimento della spazzatura. L’occasione è stato il primo incontro pubblico con la cittadinanza chiamato 'Un caffè con il sindaco', un'iniziativa voluta dal primo cittadino per confrontarsi con la comunità, quartiere per quartiere. Le famiglie della zona della Madonna degli Angeli e della Rocca sono state le prime che hanno partecipato al confronto con gli amministratori comunali.

Al termine della serata sono stati consegnati i bidoni casalinghi con cui iniziare a suddividere le singole frazioni di rifiuto. Questa sarà la 'Fase 1' per Badalucco: differenziazione della spazzatura in casa (umico e indifferenziato insieme, plastica, carta e vetro), conferimento in giorni prestabiliti presso i cassonetti.



L'APPROFONDIMENTO CON L'INTERVISTA AL SINDACO MATTEO ORENGO

Il sindaco ha comunicato di non voler attuare il porta a porta, un sistema visto nei comuni vicini ma considerato superato, con il rischio che su Badalucco non dia risultati adeguati in tempi rapidi, per raggiungere la percentuale del 60%. In questa fase intermedia, l'amministrazione comunale attuerà un regime progressivo per accompagnare i badalucchesi verso la transizione alla differenziata spinta. Le frazioni separate di spazzatura potranno essere conferite tutti i giorni ma il sindaco inviterà la popolazione a seguire un calendario per buttare determinati rifiuti, la sera prima rispetto al passaggio del camion della spazzatura. L'indicazione dei giorni è contenuta all'interno di un opuscolo informativo consegnato ai badalucchesi insieme ai mastelli domestici.