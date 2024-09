Sanremo: finiti i miasmi da gasolio al Palafiori, gli ambulatori di Asl 1 tornano nella sede di corso Garibaldi

Da lunedì prossimo riapre la sede del Distretto Sanitario di Sanremo, al Palafiori di corso Garibaldi. Nelle scorse settimane, infatti, gli ambulatori erano invivibili a causa del forte odore di gasolio che arrivava dai piani inferiori della struttura.

Ora, con la soluzione al problema e gli interventi del Comune, tutte le attività trasferitesi provvisoriamente in altre sedi, torneranno presso lo stabile di corso Garibaldi.

“L'odore di gasolio – sottolinea il DSS di Asl 1 Dott. Fabrizio Polverini – è sotto i livelli di guardia e quindi possiamo procedere all'apertura in tutta sicurezza per i dipendenti e per l'utenza dei locali del Palafiori. Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale di Sanremo e il personale di Asl 1 che hanno lavorato alacremente per risolvere questa criticità”.