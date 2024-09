Camporosso: al via questa sera il nuovo corso per aspiranti volontari alla pubblica assistenza Misericordia

Inizia questa sera il nuovo corso per aspiranti volontari alla pubblica assistenza Misericordia. L'appuntamento è alle 20.30, alla delegazione 'Val Nervia' di Camporosso, in via Braie 245 alle 20.30.

Nella prima serata di presentazione, verranno illustrate le attività della Misericordia e le forme di volontariato possibili, dal soccorso sanitario ai servizi sociali passando la Protezione Civile e le grandi manifestazioni. I formatori della Misericordia metteranno a vostra disposizione le loro esperienze e competenze in un percorso unico e coinvolgente che potrà cambiare la tua vita o quella degli altri.

Il corso è senza obbligo di iscrizione e, solo alla fine del percorso, si potrà scegliere se continuare con l'attività più adatta.