Economia del Mare, Sartori: "Nei primi 6 mesi del 2024 oltre 8mila le nuove assunzioni in Liguria"

Nei primi sei mesi del 2024 in Liguria si sono rilevate 8.320 nuove assunzioni legate al mondo dell’economia del mare”, lo ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori alla X Giornata Nazionale sull’Economia del Mare 'Blue Forum: Presentazione XII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare', svoltosi questa mattina al Salone Nautico di Genova.

“La Liguria è la prima regione italiana per incidenza dell’economia del mare sul proprio tessuto produttivo – ha proseguito l'assessore - Il XII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare colloca infatti la nostra regione al primo posto sia in termini di ricchezza prodotta, dove il rapporto raggiunge l’11,9%, sia per quel che concerne il numero di occupati, con una incidenza che si attesta al 14,4%. In entrambi i casi l’incidenza registrata dalla Liguria è pari a quasi il doppio della quota della regione che si colloca al secondo posto, il Friuli-Venezia Giulia”.

“Per fare fronte alle necessità di un settore tanto importante del tessuto produttivo regionale e supportare la formazione di un personale adeguatamente qualificato – ha spiegato Sartori - nell’ambito della propria offerta formativa abbiamo attivato nel 2024 ben 44 corsi dedicati alle professionalità richieste dall’economia del mare ad opera degli organismi formativi accreditati alla formazione professionale di Regione Liguria”.

“In ragione del buon successo riscontrato dal Progetto M.A.R.E. finanziato nell’ambito del Programma Italia-Francia Marittimo, all’interno della nuova programmazione comunitaria 2021-2027 sono già stati avviati i lavori per l’avvio di una seconda fase dell’Intervento, denominato Via Mare”, ha annunciato infine l'assessore.

