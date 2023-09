Sanremo: approvato il progetto da 500 mila euro per la vecchia stazione, si va verso la gara d’appalto

Dopo l’ok della conferenza dei servizi è arrivata anche l’approvazione del progetto per il maxi intervento da 500 mila euro che darà una seconda vita alla vecchia stazione di Sanremo.

L’intervento è stato varato e finanziato dal Comune di Sanremo e vedrà la sistemazione dell’immobile per riqualificarlo sia all’esterno che all’interno. Allo stesso tempo non si andranno a compromettere gli spazi esterni come i passaggi pedonali e le aree verdi. Previsto il consolidamento e l’adeguamento antisismico di un edificio realizzato a cavallo tra l’‘800 e il ‘900 che ha segnato la storia della città negli ultimi due secoli.

Di recente gli uffici e l’amministrazione hanno dato l’ok al progetto, l’ultimo atto verso la pubblicazione del bando per l’aggiudicazione dei lavori. L’intenzione di Palazzo Bellevue è quella di dare invia al bando per poi arrivare all’assegnazione dei lavori nel minor tempo possibile.

I dettagli dell’intervento cliccando QUI.