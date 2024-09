Ventimiglia, il liceo Aprosio ha un nuovo polo sportivo: lunedì l'inagurazione

Il Liceo Aprosio di Ventimiglia ha un nuovo polo sportivo per i suoi studenti. Sarà inaugurato lunedì 21 settembre alle 10,30 alla presenza del Presidente della Provincia Claudio Scajola. E’ infatti la Provincia che ha ottenuto il finanziamento necessario dal Pnrr pari a 507.500 euro per realizzare gli impianti - due campi polivalenti per il basket e la pallavolo, un campo per il calcio a 5, una pista di atletica – esterni all’edificio scolastico. Ed è la Provincia che ha curato i lavori - la posa del tartan per le aree di gioco, la sistemazione dei percorsi pedonali e delle aree verdi adiacenti – con i quali è stato completato il rinnovo della vecchia area sportiva totalmente da riqualificare.

"Si tratta di un intervento assai importante, commenta il presidente della Provincia Claudio Scajola, è la più grande area sportiva esterna ad uso scolastico di tutta la provincia, fondamentale per la crescita e le attività motorie degli alunni del liceo, che conta quasi 800 studenti".