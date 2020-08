Sanremo: gruppo di turisti in villeggiatura organizzano una mattinata di pulizia nella zona di Pian di Poma (Foto e Video)

Iniziativa lodevole, questa mattina, ad opera di molti turisti che stanno trascorrendo le vacanze al ‘Villaggio dei Fiori’ nella zona dell’ex tiro a volo di Sanremo.

Coordinati da Carolina Lanatà, biellese in villeggiatura, circa 20 ‘compagni di viaggio’ (tra cui tedeschi, francesi, piemontesi, lombardi ed emiliani), hanno organizzato, parlandone proprio nell’ultimo fine settimana, una mattinata di pulizia nella zona attigua all’area camper e sulla limitrofa pista ciclabile.

“L’idea è venuta anche grazie al gruppo che ho a Biella – ci ha detto Carolina - dove puliamo boschi, fiumi ed altro. Arrivata qui ho notato molta sporcizia, sia a Pian di Poma che nei luoghi attigui alla ciclabile. Ci sono giovani e meno giovani con turisti che sono arrivati da diverse nazionalità che si stanno dando da fare. Non è una iniziativa estemporanea ma andremo avanti, organizzandoci in altre giornate mentre mi sto muovendo per attuare iniziative del genere anche in altre parti del mondo. E' molto importante soprattutto evitare di consumare prodotti imballati in plastica e differenziare. Tutti possiamo essere un esempio per questo mondo. Io dico sempre: non sperare in un cambiamento, sii tu il cambiamento".

Sono stati riempiti 10 Sacchi da 60 litri ma sono stati trovati anche molti ingombranti come tende da campeggio, batterie da auto, catrame secco ed altro materiale edile. Tutto il materiale utile per poter 'operare' è stato fornito dalla direzione del 'Villaggio dei fiori': guanti sacchetti e mezzi per raccogliere l'immondizia.