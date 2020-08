Sanremo: ecco i nuovi uffici dell'Anagrafe in corso Garibaldi, dopo tanti anni in via Martiri scatta oggi una nuova era (Foto)

Dopo tanti anni di permanenza sopra il Mercato Annonario di via Martiri e il taglio del nastro nei giorni scorsi, oggi è la prima giornata ufficiale per i nuovi uffici demografici al Palafiori di corso Garibaldi.

Nuovi spazi che accoglieranno i cittadini per uno dei servizi maggiormente richiesti dall’utenza. Sono stati mesi di grandi lavori all’interno della struttura di corso Garibaldi che tra Iat, Protezione Civile, Asl e Amaie Energia diventa vero polo centrale per la cittadinanza. Un intervento complesso che permetterà ora ai servizi demografici di accogliere la cittadinanza in uffici nuovi, confortevoli e sicuri. I vecchi spazi al secondo piano del Mercato Annonario, infatti, pativano non poco i segni del tempo con allagamenti ormai consueti ad ogni pioggia più copiosa del normale.

Nei giorni scorso si sono svolti gli ultimi lavori per lo spostamento di tutto il materiale dalla vecchia sede di piazza Eroi e, da oggi, i sanremesi potranno usufruire dei nuovi uffici in pieno centro.