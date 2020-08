Ospedaletti: da sabato scorso, possibilità di ampliare i dehor sul lato mare della pista ciclo pedonale

Da sabato scorso è entrata in funzione ad Ospedaletti la possibilità, confermata dalla Polizia Locale, di posizionare tavoli e sedie degli esercizi commerciali sul lato mare della pista ciclo pedonale. Una sistemazione comunque limitata che permette di ampliare la disponibilità di posti a sedere per bar e ristoranti che operano nella zona a mare ma che non pregiudica il transito e il passaggio di pedoni e ciclisti lungo il tratto di pista nell'ambito territoriale di Ospedaletti.