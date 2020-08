"Buongiorno,

È da diversi anni che torno sempre nella spiaggia di Bussana. È sempre stato possibile parcheggiare la bicicletta a lato della pista ciclabile in corrispondenza della scaletta per scendere alla spiaggia.

Quest’anno noto che il parcheggio e gli stalli per le bici pubblici sono stati dedicati esclusivamente ai clienti del bar. Mi chiedo se questo sia stato autorizzato dal comune e se sia possibile che non siano più disponibili stalli pubblici per le biciclette.

Un lettore".