Dalla Banca di Caraglio 40 borse di studio ai giovani più talentuosi: le domande entro il 28 agosto con il form sul sito

La Banca di Caraglio, anche quest’anno, ha stanziato 26mila euro per le borse di studio alla memoria del Cavalier Ufficiale Luigi Bruno a favore di 40 giovani neodiplomati e neolaureati di talento. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro venerdì 28 agosto esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito form presente nell’Area Riservata Soci sul sito www.bancadicaraglio.it, dove è possibile trovare anche il regolamento. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171/ 617151 o scrivere a info@caraglio.bcc.it.

“In un anno particolarmente difficile per le nostre comunità, a causa delle conseguenze che l’emergenza sanitaria sta avendo dal punto di vista sociale ed economico, abbiamo deciso di rinnovare questa iniziativa che nelle nostre intenzioni vuole sostenere i “tesori” più grandi del nostro territorio, ossia il capitale umano e il talento delle nuove generazioni – commenta Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. Mai come oggi, ma sempre più anche nel prossimo futuro, sarà fondamentale il contributo di idee, competenze e intuizioni dei nostri migliori giovani per programmare lo sviluppo del nostro territorio con coraggio e lungimiranza”.

Nel dettaglio l’iniziativa prevede che possano presentare domanda i soci o i figli di soci che abbiano conseguito, nell’anno 2020, presso un istituto pubblico o equiparato, un diploma di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 90/100 o che abbiano conseguito, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, la laurea magistrale con la votazione di 110/110. Sono previsti 20 contributi da 500 euro cadauno per gli studenti delle scuole medie superiori e 20 borse da 800 euro ciascuna per i neo-laureati. La Banca, oltre ad assegnare la borsa di studio, omaggerà ogni vincitore, sia esso già titolare o nuovo sottoscrittore, di un versamento dell’importo di 100 euro al Fondo Pensione “Plurifonds – Itas Vita” o ad altro Fondo Pensione collocato per il tramite della Banca di Caraglio.