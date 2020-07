Attesa per il ritorno di Ortopedia e Oncologia all’ospedale di Sanremo, Prioli: “Ci stiamo lavorando, nei prossimi giorni decideremo” (Video)

Mentre l’emergenza Coronavirus sembra mollare la presa anche in provincia di Imperia, i vertici Asl sono al lavoro per il ripristino dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo. Da quando il Covid-19 ci ha rivoluzionato la vita, il nosocomio matuziano è diventato il punto di riferimento per i casi della provincia di Imperia. Una situazione emergenziale che ha comportato la iniziale chiusura del pronto soccorso (poi ripristinato) e lo spostamento dei reparti di Ortopedia e Oncologia all’ospedale di Bordighera.

Ora le amministrazioni locali chiedono a gran voce il ritorno alla normalità evitando così disservizi non da poco ai pazienti. In merito abbiamo interpellato Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl1: “Oggi abbiamo due reparti ancora a Bordighera, reparti che dovranno rientrare a Sanremo, siamo ancora legati all’emergenza Covid e ogni Asl deve mantenere una quota di posti letto da attivare entro 72 ore per una risposta in caso di un ritorno della pandemia”.

“Nel momento in cui riusciremo a rimodulare questa necessità continueremo con il ripristino totale dell’ospedale di Sanremo che, comunque, sta andando avanti anche mentre stiamo rimodulando i posti letto - aggiunge Damonte Prioli - nei prossimi giorni decideremo sull’eventuale rientro di ortopedia e/o oncologia”.