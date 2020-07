Sanremo: stasera e domani a Villa Nobel viaggio a passi di danza nel mondo di 'Alice nel Paese delle Meraviglie'

Tutto esaurito per lo spettacolo di danza basato su 'Alice nel paese delle meraviglie', in programma stasera e domani, alle 21.30, nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo. Sul palco saliranno le allieve della New Crazy Dance di Sanremo in collaborazione con la ASD Move Art di Mia Molinari di Piacenza.

"20 giorni di prove, con tanto caldo e impegno costante, ma dopo mesi di lockdown si riesce finalmente a tornare a calcare un palco e questo ripaga tutto. - raccontano dalla compagnia di danza matuziana - Un lavoro importante che ha permesso di realizzare lo spettacolo in tempi ridottissimi, grazie all’impegno e alla costanza di tutti".

"Ciliegina sulla torta, una videoproiezione e un mixaggio musicale realizzate ad hoc per la rappresentazione con l'intento di arricchire il mondo fantastico in cui gli spettatori saranno accompagnati. Vi aspettiamo" - concludono dalla New Crazy Dance di Sanremo.