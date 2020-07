L'11 agosto in piazza Castello a Pigna la presentazione del libro 'Nero La Colla' di Angelo Verrando

Il giornalista varazzino Angelo Verrando presenterà, l’11 agosto prossimo, il libro ‘Nero La Colla - Scontro tra poteri nell’Alta Valle Nervia dell’Anno Mille’. Un aspro scontro tra poteri nella cornice della faticosa costruzione, pietra su pietra, di un villaggio sulle Alpi Liguri. Angelo Verrando il quale si affaccia così al noir con una storia ancora una volta ambientata nel borgo del suo paese natale di Pigna, in questo caso nell’Alto Medioevo, che si svolge tra la fucina di un fabbro e piazza Castello, la più alta del paese che tutti chiamano ‘La Colla’.

L’appuntamento è per l’11 agosto alle 18, in piazza Castello a Pigna, un sito tra i più suggestivi, misteriosi e carichi di storia millenaria di tutto il vasto comprensorio intemelio.

Nel racconto, a fronteggiarsi senza esclusione di colpi, sono la forza della primordiale – e quasi invisibile - conoscenza alchimistica, con il potere di vita e di morte dell’uomo sull’uomo. Di fronte a tale confronto così estremo, gli stessi personaggi della vicenda appaiono come relegati a ruoli di comprimari, ma anche attirati alla funzione di feroci esecutori di ordini oscuri e violenti. Le storture e l’arroganza dello strapotere dei notabili e degli armigeri, portano ben presto gravi lutti, i quali tuttavia sembrano, ma solo apparentemente, provocati da cause naturali. Morti che insospettiscono il fabbro appassionato alchimista, fino a indurlo a iniziare un’indagine inedita in grado di travolgere anche lui e i suoi preziosi manoscritti che nasconde gelosamente nella sua officina. Facendogli scoprire pure un altro potere, quello più sottile, ma non meno insidioso, della seduzione. Mirabili, nel testo, le illustrazioni di Roby Ciarlo, già co-autore di “Altre Vite” dello stesso scrittore, e gli scatti di Mirko Saturno, protagonista di un autentico foto-racconto, già co-autore di “Giallo Nervia” sempre di Verrando. Tutt’e tre gli autori sono residenti a Varazze, ma vantano un legame speciale con il paese di Pigna nel quale hanno già ambientato tre distinti racconti in un solo anno. A firmare la prestigiosa presentazione è il docente e storico intemelio Giorgio Caudano.

I libri di Angelo Verrando sono in vendita all’edicola sul Ponte di Varazze; all’edicola della Torretta di Savona; all’edicola di Pigna; alla libreria Amico Libro di Bordighera; contattando l’autore alla sua email hugoverrando6@gmail-com.