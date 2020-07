Iniziato stamattina lo sciopero dei trasporti nella nostra regione: ma non mancano le code per arrivare in Liguria

E’ iniziato questa mattina lo sciopero indetto dagli autoferrotranvieri di Cgil e Uil Trasporti nella nostra regione. Il personale viaggiante incrocerà le braccia dalle 11 alle 15, mentre per gli impianti fissi riguarderà le ultime due ore del turno di mattina e le prime due pre del turno pomeridiano.

I sindacati hanno indetto l’astensione dal lavoro, perché la condizione del trasporti di merci e persone in Liguria ha ormai raggiunto un punto di inaccettabile gravità: “I continui blocchi della viabilità autostradale – evidenziano - i cantieri disseminati lungo la viabilità ordinaria e l'arretratezza delle infrastrutture ferroviarie, stanno determinando il pericolo della perdita dei traffici delle merci per i porti liguri e del turismo per l'intera Regione, senza contare i rischi per la sicurezza degli autotrasportatori e degli utenti delle nostre autostrade”.

In tutta la regione sciopero del personale di Trenitalia dalle 9 alle 17 mentre, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il personale della Riviera Trasporti sciopera dalle 11 alle 15. A Genova scioperi al porto con ritardo di mezz’ora per le partenze dei traghetti. All’aeroporto ‘Colombo’ 4 ore di astensione dalle 10 alle 14. Sull’autostrada sciopero di tutto il personale.

“La fase di rilancio post covid – proseguono - rischia pertanto di trasformarsi nel funerale dell'economia ligure. La campagna elettorale permanente non permette di individuare soluzioni concrete, ma rischia di produrre solo inutili strumentalizzazioni delle problematiche infrastrutturali, che meriterebbero invece un approccio serio e pragmatico. È vero che lungo tutta la rete autostradale ligure, gestita da tre concessionarie diverse, sono disseminati cantieri e continui cambi di carreggiata. Ma è altrettanto vero che il programma delle verifiche di gallerie, ponti e viadotti (che dovrà necessariamente essere seguito dalle relative gare per l'affidamento delle opere di manutenzione) non prevede l'opzione del non fare gli interventi”.

Lo sciopero iniziato oggi non ha comunque stoppato le code sulle autostrade liguri. Già questa mattina, infatti, sono stati molti gli incolonnamenti registrati attorno al nodo genovese, soprattutto sul Levante della nostra regione e a Nord, con molte macchine ed altri mezzi bloccati, in direzione della Liguria. Nessun problema, invece, nel tratto compreso tra Savona e Ventimiglia.

“Servono soluzioni accettabili per una regione che vive della logistica connessa ai suoi tre porti, e del turismo che si muove lungo le infrastrutture viarie e ferroviarie. Oggi, purtroppo, la gestione delle infrastrutture trasportistiche liguri non garantisce alcun futuro”.