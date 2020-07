Interviste ai grandi nomi della musica: oggi pomeriggio sarà ospite di Radio Onda Ligure Anna Tatangelo

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo.

L'ospite di oggi pomeriggio sarà Anna Tatangelo, che tornerà a chiacchierare con Maurilio Giordana per presentare il suo nuovo singolo "Guapo". Un brano nato dalla penna di Geolier e Martina May, che segna una nuova tappa per la cantante di Sora, un nuovo capitolo musicale e che conta già oltre 2 milioni di stream.

L'intervista a Anna Tatangelo andrà in onda oggi alle 1745 e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.