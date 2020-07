Sabato prossimo alle 17.30, nella sede dell'UCD e dell'ANPI di Bordighera in via Al Mercato 8, è prevista l'inaugurazione della mostra dei dipinti di Vera Noach-Kas, aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 17 alle 19, fino al 2 agosto.

L' ingresso è libero e regolato come per le librerie: accesso con mascherina e non più di due visitatori per volta.