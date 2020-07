Sanremo: giovedì cena al Pico de Gallo con lo show delle drag queen Cristy McBacon e Jill Tonik

È tutto pronto al Pico de Gallo per un'altra cena spettacolo in riva al mare. Giovedì ad accompagnare la serata saranno le drag queen Cristy McBacon e Jill Tonik per una serata a dir poco originale e travolgente. Il tutto sempre nel rispetto delle regole e in piena sicurezza.

Appuntamento dalle 19 con l'aperitivo in compagnia di Luca Lyj Longofilo.

DA non dimenticare anche la grande novità dell'estate 2020: il Pico Centrale vi aspetta tutte le sere al Pico de Gallo per deliziare il vostro palato.

Info e prenotazioni: +39 0184 574345