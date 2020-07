Festival di Sanremo 2021: intervista di Amadeus a 'Sorrisi', ecco le novità per la prossima kermesse canora

Dopo l’annuncio dell’Amadeus ‘bis’ per il Festival di Sanremo 2021, il conduttore ha parlato della prossima kermesse canora matuziana (spostata da febbraio a merzo) con ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Secondo quanto affermato dovrà ancora convincere Fiorello a salire sul palco e che la serata del giovedì sarà dedicata alla canzone d’autore italiana. Su Fiorello ha confermato: “Ora lo dovrò inseguire e, imprevedibile com'è, cercherò di convincerlo. Noi ci vogliamo bene e lui sa che ha le porte spalancate. E’ un genio e ha illuminato il Festival di Sanremo: poter essere insieme sul palco è per me la più grande gioia”.

Nell’intervista a ‘Sorrisi’ Amadeus ha sottolineano che, poco dopo il Festival 2020, aveva deciso di non ripetere l'esperienza. Ma, durante la pandemia ha pensato che, se non avesse accettato il bis, sarebbe stato un abbandono, temendo di deludere le persone.

Amadeus non ha escluso l’ipotesi di ospitare Maria De Filippi e Jovanotti ed ha confermato che, dal 22 ottobre, andrà in onda ‘Ama Sanremo’, un esperimento in seconda serata con cinque puntate settimanali che avranno lo scopo di far conoscere e poi selezionare i giovani per il Festival. Una bella vetrina per Sanremo, nella quale si esibiranno quattro artisti a serata con una giuria di personaggi televisivi che, insieme ed una commissione musicale stilerà una classifica che ne porterà 10 a ‘Sanremo Giovani’, il 17 dicembre. Otto andranno al Festival insieme ai due di ‘Area Sanremo’.