Vallecrosia: tanta solidarietà nell'ultima raccolta alimentare organizzata dalla ACEB

Sono numeri importanti quelli che hanno accompagnato la nuova raccolta alimentare per le persone in difficoltà a Vallecrosia. L'iniziativa lanciata dalla Associazione Culturale Eventi benefici (ACEB) di Camporosso, si è tradotta in: 369 pacchi di pasta e riso, 76 Kg di farina, 38 Kg di zucchero, 240 confezioni di scatolame vario oltre a 143 scatole di pomodori pelati, 17 bottiglie d'olio, 73 lt di latte, 82 pacchi di biscotti, tre pacchi di sale, 133 pacchi di vario genere e 180 euro di spesa in detersivi, prodotti per l'igiene personale e della casa.

I beni sono stati raccolti per tutta la giornata di sabato presso il supermercato Eurospin di Vallecrosia e poi consegnati presso i magazzini comunali. Hanno collaborato alla raccoltala squadra comunale di Protezione Civile e la Croce Azzurra di Vallecrosia. Adesso, sarà compito dei Servizi Sociali comunali, procedere alla distribuzione delle derrate a chi ha più bisogno. La consegna avverrà già nei prossimi giorni.

L'Assessore delegata ai Servizi Sociali di Vallecrosia, Marilena Piardi che ha partecipato anche come 'magazziniera' nel corso della faticosa giornata di raccolta, ha visto la grande generosità dei cittadini. Da parte dell'esponente dell'amministrazione il ringraziamento per la donazione ricevuta e destinata a favore dei danneggiati dall'epidemia che restano ancora in stato di bisogno.