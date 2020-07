Santo Stefano al Mare: nuova sede per la Polizia Municipale e tre sequestri nell'ambito del progetto 'spiagge sicure' (Foto)

Su impulso dell’amministrazione comunale guidata da Elio Di Placido, nei giorni scorsi la locale polizia municipale si è trasferita nella nuova sede in via Amalfi, nel centro paese e in locali consoni al prezioso servizio svolto per la cittadinanza.

Presenti i colleghi di Riva Ligure e della Capitaneria di Porto, a dimostrazione dei rapporti di collaborazione tra i diversi enti. Anche grazie al contributo ricevuto dal Ministero dell’Interno per il progetto spiagge sicure, durante l’estate i vigili lavoreranno anche al contrasto del commercio abusivo di prodotti contraffatti, fonte di danni per la rete del commercio regolare: solo nei primi giorni di luglio sono stati effettuati tre sequestri del genere.

Continua inoltre la verifica del rispetto del distanziamento sociale sulle spiagge, nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida atte a prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid-19.