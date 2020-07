Sanremo: domani ultimo giorno per visitare la mostra "Tonino Negri Sculture Ceramiche"

Termina domani sabato 18 luglio la possibilità di visitare presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera di Sanremo la mostra di Tonino Negri “Tonino Negri Sculture Ceramiche” che ha riscontrato notevole affluenza di pubblico. Maestro della scultura ceramica, Tonino Negri si forma come ceramista e scultore frequentando le botteghe di artigiani e artisti tra i quali Gianni Vigorelli e Marcello Chiarenza e approfondisce la sua personale ricerca attraverso viaggi in Italia e all’estero.



Le sue sculture prendono spunto da iconografie trattate in tempi remoti, offrendo loro però nuova vita e contemporaneità. Il tema della donna e della madre, la mater matuta, viene affrontato da Tonino partendo dalla forma di un vaso contenitore di vita che si sviluppa a tal punto da trasformarsi in portatrice d’acqua.



Negri è anche molto legato ad altri soggetti che stimolano la sua creatività come l’Arca, luogo e simbolo di vita e gli animali acquatici: balene o meglio capodogli dal canto melodioso, carpe solitarie o composte, acciughe che talvolta sono rappresentate le une attaccate alle altre in un ritmo vorticoso e danzante.



"Solo alcune delle opere di Tonino Negri resteranno in esposizione e in vendita presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera dopo la chiusura della mostra. La Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, tranne il lunedì mattina e i festivi. Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it www.gallerialamongolfiera.it" - ricordano dalla galleria d'arte di Sanremo.