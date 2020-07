Come mantenere fresco il tuo alloggio in estate?

Le vacanze si stanno avvicinando rapidamente e, come tutti sanno, l'estate fa rima con "ondate di calore". A casa, ci sono cose semplici che puoi fare per trascorrere l'estate fresca e l'aria condizionata è una di queste! Se decidi di installare un condizionatore, fai la scelta giusta! Recati presso la Hydros Idrotermosanitari di Vallecrosia, che propone promo e prezzi convenienti sui migliori climatizzatori di marche prestigiose. L'offerta contempla prodotti della Mitsubishi, dell'Hokkaido, della Idema, della Daikin e dell'Hitachi ed è rivolta sia ai privati che ai professionisti.

Hydros è un'azienda di termoidraulica e arredobagno che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento sul territorio per installatori, professionisti e privati. Grazie a un team di esperti venditori, potrai ricevere l'assistenza professionale per fare installare il climatizzatore che fa al caso tuo.

Qui potrai inoltre trovare una gamma completa di prodotti e servizi che spaziano dalla fornitura e vendita di articoli di termoidraulica, arredo bagno, rivestimenti e pavimentazione.

Hydros si trova in via Col. Aprosio 19, al confine con Camporosso Mare, dispone di un parcheggio gratuito per i clienti e su richiesta effettua consegne a domicilio.

Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il (sito), la pagina Facebook o chiamare lo 0184 293333.