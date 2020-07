Bando Rigenerazione Urbana: 13 comuni della provincia di Imperia beneficeranno della misura economica di Regione Liguria

Sono 13 i comuni della provincia di Imperia che hanno ottenuto un finanziamento attraverso il Bando di Rigenerazione Urbana aperto a gennaio da Regione Liguria. Gli esiti sono stati presentati questa mattina dall'assessore regionale Marco Scajola a Villa Boselli ad Arma di Taggia.



All'incontro erano presenti i sindaci e gli amministratori interessati dalla misura economica regionale. I lavori sono stati introdotti, dal sindaco di Taggia, Mario Conio.



L'INTERVISTA ALL'ASSESSORE SCAJOLA





Una misura molto attesa quella messa a disposizione dall'amministrazione del presidente Giovanni Toti. 420mila euro totali, destinati a riconoscere un contributo fino all'80% della spesa ammissibile e con un massimale di 30mila euro. Inoltre, per venire incontro ai comuni più piccoli, Regione aveva scelto di fornire a questi borghi un supporto tecnico alla progettazione. 186.959,41 euro sono andati ai 13 comuni della provincia di Imperia.

Questi i finanziamenti erogati da Regione Liguria:



- Badalucco 14.640,00

- Carcare 22.300,00

- Diano Marina 23.000,00

- Pieve Di Teco 11.066,00

- Carasco 19.899,32

- Ospedaletti 24.002,04

- Triora 8.818,19

- Montalto Carpasio 7.799,46

- Ventimiglia 20.000,00

- Bajardo 7.799,46

- Molini di Triora 8.818,19

- Riccò del Golfo 20.300,80

- Avegno 22.602,91

- Rossiglione 13.000,00

- Ronco Scrivia 23.424,00

- Sarzana 30.000,00

- Vallecrosia 26.000,00

- Montegrosso P. L. 7.799,46

- Castelvittorio 7.799,46

- Torriglia 20.577,10

- Mele 20.553,12

- Mezzanego 13.383,34

- Santo Stefano Magra 27.000,00

- Camporosso 19.417,15

L’istruttoria è stata svolta da un Comitato Tecnico di Coordinamento composto da componenti regionali, di FI.L.S.E. e di I.R.E. Le richieste pervenute nei termini sono state 47. Gli ambiti finanziati sono quelli di: carenza di dotazioni di servizi di urbanizzazione, edifici abbandonati, o caratterizzati da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale, aree con fenomeni di marginalità economica, e sociale, aree con criticità ambientali.



"Mi fa piacere ricordare che siamo una delle poche regioni che ha adottato una vera legge di rigenerazione urbana. Siamo in tre in tutta Italia ad avere questa legge. Una legge moderna che va incontro alle esigenze del territorio. Noi abbiamo fatto un primo bando aperto a tutti i comuni, per i progetti. - afferma l'assessore Scajola - Mi fa molto piacere che tra le domande ammesse, 13 siano della provincia di Imperia, a dimostrazione che i nostri comuni hanno fatto un ottimo lavoro".



"Si sono presentati con progetti di rigenerazione urbana, interpretando la legge e ottenendo i punteggi più altri. Mi fa anche piacere che la maggior parte di questi comuni siano piccoli paesi dell'entroterra perchè finalmente con questi fondi possiamo dare forza e sostegno alle amministrazioni locali affinché possano riqualificare piazze, strade, zone dei loro paesi che necessitano di progettazione e interventi. - aggiunge - Vogliamo anche intervenire su quelle che saranno le opere realizzate da questi comuni".



"Quindi ci sarà un secondo intervento sulla rigenerazione urbana che darà ulteriori risorse. - annuncia - Voglio sottolineare che al di là delle risorse questa è una legge che permette ai comuni anche i più grandi, che quando fanno gli interventi hanno un percorso burocratico e amministrativo più articolato, di poter avere semplificazioni e agevolazioni che spesso sono importanti tanto quanto i finanziamenti".



"Succede che inizino percorsi e poi l'operazione finisca magari dopo 10 anni. Con questa nostra legge permettiamo di poter pensare di progettare e intervenire nel giro di pochissimi mesi. Questa è davvero una grande rivoluzione in campo urbanistico" - conclude l'assessore regionale Marco Scajola.