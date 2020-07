Ventimiglia: dopo sei anni la frazione di Bevera ha il suo nuovo ponte ed esce dall'isolamento (Foto e Video)

Il maltempo crea sempre gravi problematiche alle infrastrutture e, purtroppo, la nostra è una provincia che ha subito danni per le intemperie che si abbattono regolarmente.

Sei anni fa era toccato alla frazione di Bevera, a Ventimiglia, quasi isolata per il crollo del ponte, che ha costretto i residenti a fare un lungo giro per arrivare alle rispettive abitazioni. Il crollo risale al novembre 2014 e, in quel periodo il Sindaco era Enrico Ioculano che, tra l’altro, in quel momento non poteva sapere che, pochi mesi dopo, sarebbe stato colpito anche dall’emergenza migranti.

Un mese dopo il crollo il ponte viene demolito e avviata la progettazione. Un lungo iter, come purtroppo spesso accade nel nostro paese. Soprattutto per la ricerca dei finanziamenti, con un costo di circa 3 milioni di euro, di cui uno stanziato dal Comune, che dovette rinunciare ad altre opere sul territorio. Problemi si sono vissuti anche per il cambio del codice degli appalti, le gare di affidamento per ogni fase di progettazione e verifica, i permessi e la bonifica del genio militare.

Oggi, alla presenza dell’attuale Amministrazione e di quella di allora, finalmente l’inaugurazione insieme al Governatore regionale, Giovanni Toti. I residenti di Bevera, finalmente, hanno il loro ponte. Oltre al governatore erano presenti gli assessori regionali Marco Scajola (Urbanistica), Gianni Berrino (Turismo) e Sonia Viale (Sanità); per il il nuovo ponte di Bevera la Giunta regionale nel 2016 ha stanziato oltre 2 milioni di euro. “Questo ponte era una promessa che avevamo agli abitanti e oggi mantenuta - ha affermato il presidente Toti. Abbiamo stanziato i fondi già nel 2016, ci sono voluti 4 anni per realizzarlo perché, ahimè, in Italia mai nulla è facile e veloce ma finalmente ci siamo riusciti. Rientra nei molti “rammendi” di cui il nostro territorio ha bisogno, ha concluso, per far vivere più sicuri i cittadini e magari anche un po' più comodi”.