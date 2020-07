Imperia: emanato il bando per l'ammissione ai Nidi d'Infanzia comunali per l'anno 2020/2021

Il Comune di Imperia (Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche) ha emanato un bando per la presentazione delle istanze di ammissione ai Nidi d'Infanzia Comunali per l’anno 2020/2021.

I Nidi d'Infanzia offrono un servizio socio-educativo di interesse pubblico, rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi ed i 3 (tre) anni. In collaborazione con le famiglie i nidi d'infanzia concorrono alla formazione del bambino promuovendo lo sviluppo armonico delle sue potenzialità, favorendone la socializzazione ed avendo cura di elaborare un piano educativo individuale.

Verrà prioritariamente garantita l’ammissione ai bambini già frequentanti i nidi d'infanzia comunali l’anno precedente ed in età ancora utile. Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione tutti i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, residenti e non residenti a Imperia, in età compresa nella fascia 0-3 anni.

Le rette sono così strutturare: Soglia Isee sotto i 10mila euro, 250 al mese; tra 10mila e 20mila retta da 350 euro; oltre i 20mila la retta è di 550 euro. Per chi non presenta l’Isee o per i non residenti è di 650 euro.

Per ulteriori informazioni in merito al presente bando è possibile contattare il servizio coordinamento dello sportello unico di accesso, monitoraggio flussi informatici, banche dati, controllo di gestione, servizi generali e a domanda individuale del Comune di Imperia ai seguenti numeri telefonici: 0183/701325/339.