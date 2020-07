Sanremo: Agostino va in pensione è organizza una festa per settanta persone dopo 36 anni di lavoro (Foto)

Festa per settanta persone, in ritardo di un mese a causa delle ristrettezza per il Covid-19, per Agostino Orsino volto noto nella nostra provincia per le sue presentazioni di spettacoli e rally ma che, dal 1° giugno è andato in pensione.

E così ieri sera ha festeggiato insieme agli ormai ex colleghi della Ct Farmaceutica dove lavorava, con parenti ed amici per aver raggiunto la tanto sospirata pensione. La festa, ovviamente da lui presentata, si è svolta al ‘Bahama Star’ di Valle Armea a Sanremo, con i tavoli opportunamente distanziati per ragioni sanitarie.

61 anni, Agostino ha lavorato alla Ct Farmaceutica per 36. “Ora mi dedicherò ai miei hobby – ci ha detto Agostino – e sono contento perché vado in pensione in un momento di grandi cambiamenti tecnologici. Per chi è un pochino più anziano come me, sarebbe stato difficile seguire l’innovazione”.

(Foto di Tonino Bonomo)