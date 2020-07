Il 'Bay Club' torna a far vivere la notte dal prossimo weekend: Sanremo lo aspettava, torna la musica (Video)

E’ arrivato finalmente il momento, con Sanremo che torna a fare ‘rumore’ dopo il lock down e l’attesa per poter ascoltare un po’ di musica in riva al mare. Nel fine settimana riapre il Bay Club di Sanremo e, dopo quasi 4 mesi, la ‘nightlife’ del ponente torna a brillare. L’attesa per i protocolli da seguire hanno fatto slittare il via a sabato 4 luglio ma, finalmente, gli appassionati potranno tornare al Bay, con le serate amate e frequentate da moltissimi turisti di Piemonte, Lombardia e dalla vicina Francia.

Ma sarà un’apertura che avrà un occhio al divertimento e l’altro alla sicurezza con la proprietà e la direzione artistica del locale che hanno predisposto tutta una serie di regole che andranno rispettate per potersi divertire in sicurezza.

Domani e domenica, dopo mesi di attesa, il ‘Bay Club’ tornerà finalmente ad animarsi e sarà possibile godere della musica e delle luci avvolgenti del locale, sorseggiando un buon drink, direttamente sul mare. Per i primi due weekend le serate si svolgeranno il sabato e la domenica e, successivamente verrà inaugurata la serata del venerdì notte.

“Teniamo a sottolineare – dicono dalla direzione del locale - quanto tutte le indicazioni che ci sono state date ci mettono in condizione di dover fare dei piccoli sacrifici, che faremo molto volentieri, con il nostro staff, per poter garantire un divertimento sicuro al 100%, ma non ci saranno pesanti restrizioni che graveranno sulla nostra clientela, al di fuori di qualche piccola e fondamentale precauzione. Pertanto possiamo affermare che viene garantito un intrattenimento spensierato e soddisfacente, paragonabile alla situazione precedente alla pandemia”.

Saranno applicati degli adeguati supporti per l’informazione (cartelli, indicazioni, ecc.) in lingua italiana e inglese, per illustrare alla clientela quali saranno le regole da rispettare, allo stesso modo il personale sarà a completa disposizione per approfondire ogni aspetto. Le vie di accesso e di uscita saranno organizzate in modo da non creare assembramenti e verranno predisposti vari punti di igienizzazione delle mani. La capienza della struttura verrà calcolata per garantire lo spazio di sicurezza.

Tutto il personale impegnato in mansioni a contatto con la clientela o con strumentazione utilizzata dai clienti utilizzerà appositi dpi. Tutta la strumentazione utilizzata per il servizio verrà igienizzata dopo ogni utilizzo, così come gli ambienti del locale, sempre arieggiati poiché il locale si trova completamente all’esterno. Verranno utilizzati bicchieri usa e getta anche se non richiesto dalla normativa, per prevenire qualunque tipo di contagio tramite il contatto. Non sarà consentita la sosta al bancone bar dopo aver preso il proprio drink, inoltre verranno predisposte delle apposite aree dedicate al consumo delle bevande.

Verrà misurata la temperatura dei clienti all’ingresso con l’utilizzo dei termoscanner e sarà consigliata la prenotazione, specialmente nel servizio cena della domenica durante la quale non saranno più ammessi posti in piedi. Verranno favorite le forme di pagamento elettroniche e, i tavoli verranno predisposti in modo da garantire la distanza di sicurezza dagli altri clienti.

“Svilupperemo una campagna promozionale molto ironica e simpatica – terminano dal Bay Club - per accentuare il nostro ruolo di ‘venditori di divertimento’, per riportare il sorriso con un po di sana ironia".